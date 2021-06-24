Новости спорта

15:28 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Закарин вошел в состав сборной России по велоспорту на Олимпийские игры в Токио

14:45, 24.06.2021
Закарин вошел в состав сборной России по велоспорту на Олимпийские игры в Токио
Фото: vk.com/fvsr_ru

Тренеры сборной России по велошоссе определились с участниками, которые представят страну на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

В состав мужской команды вошли три спортсмена — Ильнур Закарин, Александр Власов и Павел Сиваков. Среди женщин Россию представит лишь одна велогонщица — действующая чемпионка страны Тамара Дронова. Это связано с тем, что женская команда смогла завоевать только одну лицензию на Олимпиаду.

«Было принято решение отправить в Токио Тамару Дронову», — сказал главный тренер сборной России по велошоссе Иракли Абрамян.

Напомним, ранее уроженец Татарстана Закарин стал вторым на чемпионате России по велоспорту на шоссе.

СпортХоккей
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также