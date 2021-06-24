Закарин вошел в состав сборной России по велоспорту на Олимпийские игры в Токио

Тренеры сборной России по велошоссе определились с участниками, которые представят страну на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

В состав мужской команды вошли три спортсмена — Ильнур Закарин, Александр Власов и Павел Сиваков. Среди женщин Россию представит лишь одна велогонщица — действующая чемпионка страны Тамара Дронова. Это связано с тем, что женская команда смогла завоевать только одну лицензию на Олимпиаду.

«Было принято решение отправить в Токио Тамару Дронову», — сказал главный тренер сборной России по велошоссе Иракли Абрамян.



Напомним, ранее уроженец Татарстана Закарин стал вторым на чемпионате России по велоспорту на шоссе.