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Косарев забил первые голы «Рубина» в межсезонье, оформив дубль в ворота «Нижнего Новгорода»

12:47, 24.06.2021
Косарев забил первые голы «Рубина» в межсезонье, оформив дубль в ворота «Нижнего Новгорода»
Фото: vk.com/fcrk

Нападающий Кирилл Косарев стал автором первого гола «Рубина» в текущее межсезонье.

Футболист открыл счет в контрольном матче против «Нижнего Новгорода» на 52-й минуте встречи, реализовав точный пас от Кирилла Климова.

На 59-й минуте он же забил второй мяч в ворота соперника и оформил дубль.

Эта игра стала дебютной для Сеада Хакшабановича в футболке казанского клуба.

СпортФутбол
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