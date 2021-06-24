Член «Моджахедов Татарстана» получил 10 лет колонии за тайник с частями самодельных ракет

Вступил в силу приговор члену террористической группы «Моджахеды Татарстана» (запрещена в РФ) Джаудату Ганееву. Об этом «Реальному времени» сообщили в УФСБ по Татарстану.

В июле 2019 года в лесопосадке Казани обнаружили тайник с частями самодельных ракет. В результате экспертизы на них были выявлены следы, принадлежащие Ганееву. За это в феврале 2021 года Центральный окружной военный суд приговорил Ганеева к 10 годам колонии с ограничением свободы на год.

В 2017 году Ганеев получил 24 года колонии строго режима — в составе группы он занимался ее финансированием, подготовкой видеообращений от имени главарей и материалов пропаганды, а также обеспечивал хранение переделанного оружия.

Путем сложения двух приговоров ему назначено окончательное наказание — 24,5 года в колонии строго режима и ограничение свободы на 1,5 года. Этот приговор и вступил в силу.

Напомним, в марте 2017 года Приволжский окружной военный суд признал виновными по всем статьям девятерых подсудимых по делу «Чистопольского джамаата» (организация запрещена в РФ), в том числе и Джаудата Ганеева. Он получил 18 лет колонии.