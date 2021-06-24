Украина сыграет против Швеции. Стали известны все пары 1/8 финала Евро-2020 по футболу

Стали известны составы всех пар 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.

Плей-офф Евро-2020 стартует 26 июня матчем между Уэльсом и Данией в Амстердаме, в тот же день в Лондоне сыграют Италия и Австрия.

Украинская сборная проведет свою игру в рамках в 1/8 финала 29 июня, соперником команды Андрея Шевченко станет Швеция. Встреча пройдет Глазго и будет закрывающей эту стадию турнира.

Среди наиболее интересных пар можно выделить матч между Бельгией и Португалией (27 июня), а также игру англичан против Германии (29 июня).

Матчи 1/8 финала пройдут в семи различных городах, Лондон примет у себя две встречи. Игр в Санкт-Петербурге на этой стадии не планируется. Следующим матчем Евро-2020, который состоится в российском городе, станет четвертьфинальный поединок 2 июля. В нем сыграют победители пар Хорватия — Испания и Франция — Швейцария.

Напомним, сборная России по футболу завершила свои выступления на Евро-2020.