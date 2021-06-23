Криштиану Роналду повторил мировой рекорд по голам за сборную, забив в 109-й раз

Футболист сборной Португалии Криштиану Роналду отметился двумя забитыми мячами в ворота Франции в заключительном матче группового раунда чемпионата Европы-2020.

Оба своих гола португалец забил ударом с пенальти.

Фото: vk.com/euro2020

Благодаря этому Роналду догнал иранского нападающего Али Даеи, владельца мирового рекорда по количеству голов за сборную. Теперь в активе обоих футболистов по 109 мячей за национальную команду. При этом иранец уже завершил профессиональную карьеру футболиста.

Следующий забитый гол за сборную Португалии сделает Роналду единоличным обладателем рекорда.

Напомним, ранее Криштиану вышел на первое место по забитым голам на чемпионатах Европы.