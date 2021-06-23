В Татарстане сильный ветер разрушил крыши зданий — фото
В Татарстане в среду, как и прогнозировали накануне синоптики, местами наблюдался сильный ветер. Его порывы в некоторых районах и городах повредили крыши домов, сообщили в ГУ МЧС России по РТ.
Пострадала кровля зданий сегодня в Мамадыше. На кадрах, представленных ГУ МЧС России по РТ, видно, как порывы ветры разрушили покрытие крыши.
Разрушенными из-за сильного ветра оказались и крыши домов в Актанышском районе республики.
На кадрах видно, что пострадала длинная постройка. Ветер буквально содрал листы ее покрытия вместе с деревянными балками. Оторванные его порывами, они разлетелись по территории.
Непогода сегодня наблюдалась и в Казани. В центре города прогремел гром, а в Азино он сопровождался небольшим дождем.
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