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В Татарстане сильный ветер разрушил крыши зданий — фото

17:50, 23.06.2021
В Татарстане сильный ветер разрушил крыши зданий — фото
Фото: ГУ МЧС России по РТ

В Татарстане в среду, как и прогнозировали накануне синоптики, местами наблюдался сильный ветер. Его порывы в некоторых районах и городах повредили крыши домов, сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Пострадала кровля зданий сегодня в Мамадыше. На кадрах, представленных ГУ МЧС России по РТ, видно, как порывы ветры разрушили покрытие крыши.

Фото: ГУ МЧС России по РТ
Фото: ГУ МЧС России по РТ

Разрушенными из-за сильного ветра оказались и крыши домов в Актанышском районе республики.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

На кадрах видно, что пострадала длинная постройка. Ветер буквально содрал листы ее покрытия вместе с деревянными балками. Оторванные его порывами, они разлетелись по территории.

Фото: ГУ МЧС России по РТ
Фото: ГУ МЧС России по РТ
Фото: ГУ МЧС России по РТ
Фото: ГУ МЧС России по РТ
Фото: ГУ МЧС России по РТ

Непогода сегодня наблюдалась и в Казани. В центре города прогремел гром, а в Азино он сопровождался небольшим дождем.

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан
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