В Казани прокуратура требует обеспечить безопасность дорожного движения у гимназии №189 «Заман»

Прокуратура Кировского района Казани требует от исполкома города обеспечить безопасность дорожного движения у гимназии №189 «Заман» в ЖК «Салават купере», сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



На перекрестке улиц Афзаловой и Юсупова нет светофора, искусственных неровностей и перильных ограждений на газоне, отделяющих дорогу от тротуара, длиной не менее 50 метров в каждую сторону, отметили в надзорном ведомстве.

Прокуратура также установила, что дополнительное обустройство необходимо дороге около новых детских садов №122 и №121 «Эврикум» на улице Юсупова и билингвального детского сада №7 на улице Державина.

Напомним, многопрофильная гимназия №189 «Заман» открылась в феврале на улице Альфии Авзаловой, 10, и рассчитана на 1 224 ученика. На полную мощность учебное заведение заработает с нового учебного года.



Татьяна Демина