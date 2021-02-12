В казанском массиве «Салават купере» открылась гимназия №189 «Заман»

Фото: администрация Кировского и Московского районов

В Казани в жилом массиве «Салават купере» открылась многопрофильная гимназия №189 «Заман». Она расположилась на улице Альфии Авзаловой, 10 и рассчитана на 1224 ученика, говорится на сайте мэрии Казани.

Школа уже приняла первых 300 учащихся с 1-го по 4-й класс — часть детей перевели из школы №57 в Осиново и лицея №182. На полную мощность учебное заведение заработает с нового учебного года.



В школе оборудованы кабинеты, коворкинг-зона, спортивный зал, бассейн, школьный ресторан на 456 посадочных мест, а в спортзале для старшеклассников есть скалодром.

10 февраля в «Салават купере» открылись два детских сада вместимостью 260 мест каждый. В них есть ясельные группы для детей в возрасте от 1,5 года до 3 лет.

Напомним, в этом году в «Салават купере» стартует строительство первого в микрорайоне общественного пространства. Парк расположится в границах улиц Наиля Юсупова, Хибинской и Альфии Авзаловой, в непосредственной близости к школе и детским садам.