Число предложений по трудоустройству для казанских студентов выросло на 440%

Фото: Минобразования РТ

Число предложений по трудоустройству для студентов на лето выросло на 440%. Таковы данные аналитиков «Авито.Работа».

Эксперты проанализировали предложения работодателей, которые могут подойти студентам. За последний год число предложений для соискателей без опыта в Казани выросло на 440%. Сейчас медианная зарплата составляет 27 500 рублей.

Так начинающие пекари могут рассчитывать на заработок 24 000 рублей в месяц. При ставке 2 100 рублей за 12-часовую смену начинающие повары получат 3 тысяч рублей. Также студентам рекомендуют обратить внимание на вакансии повара-кассира в кафе американского фаст-фуда.



С оплатой в 1 000 рублей за смену студентам предлагают вакансию продавца в супермаркете. Сотрудников обещают о обучение, выбор удобного графика, фирменную одежду и корпоративные скидки.

До 45 000 в месяц могут заработать те, кто владеет базовыми навыками работы в графических редакторах, они могут обрабатывать фотографии для каталогов. От сотрудника фотоцентра с зарплатой от 20 000 рублей требуют знание программ пакета MS Office и желание обучаться.

На прошлой неделе сообщалось, что КФУ летом намерен трудоустроить около 400 студентов.



Ольга Плешкова