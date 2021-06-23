Стал известен дизайн нового iPhone

На YouTube-канале Concept Creator появились рендеры нового iPhone 13 Pro от компании Apple. Дизайн будущего флагмана перекликается с iPhone 12 Pro — останутся прямые грани и матовая стеклянная панель сзади.

Согласно инсайдерской информации, новый iPhone получит более выступающий блок камер и уменьшенный экранный вырез. Также появится сканер отпечатков пальцев Touch ID — он будет размещен под экраном.

Презентация новых iPhone 13 ожидается в сентябре.

В начале июня СМИ сообщили, что новый iPhone 13 может иметь рекордную по объему встроенную память в один терабайт. Сейчас максимальный объем встроенной памяти у iPhone 12 составляет 512 Мб.