СМИ: IPhone 13 может получить рекордную память на терабайт

Новый Apple iPhone 13 может иметь рекордную по объему встроенную память в один терабайт. Информация об этом содержится в отчете аналитика Wedbush Дэниела Айвза, пишет издание BGR.

Сведения об этом появлялись и ранее, но Айвз утверждает, что еще не слышал о каких-либо изменениях в планах компании.

Фото: pixabay.com

Сейчас максимальный объем встроенной памяти у iPhone 12 составляет 512 Мб.

Вчера Apple на всемирной конференции для разработчиков WWDC 2021 представила IOS 15 и watchOS8. В новой версии операционной системы добавились функции в приложении FaceTime, обновился показ оповещении, появились новинки в приложениях «Карты», «Погода». В Wallet появилась функция хранения документов, поиск Spotlight научил находить текст на фото, в «Воспоминаниях» в Photos появилась поддержка Apple Music.

В новой операционной системе для смарт-часов появились два вида тренировок. Гаджет сможет измерить частоту сердечных сокращений и интенсивность движений, а во время сна подсчитать количество вдохов-выдохов в минуту.



Татьяна Леухина