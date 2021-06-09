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СМИ: IPhone 13 может получить рекордную память на терабайт

04:27, 09.06.2021 2
СМИ: IPhone 13 может получить рекордную память на терабайт
Фото: wikimedia.org

Новый Apple iPhone 13 может иметь рекордную по объему встроенную память в один терабайт. Информация об этом содержится в отчете аналитика Wedbush Дэниела Айвза, пишет издание BGR.

Сведения об этом появлялись и ранее, но Айвз утверждает, что еще не слышал о каких-либо изменениях в планах компании.

Фото: pixabay.com

Сейчас максимальный объем встроенной памяти у iPhone 12 составляет 512 Мб.

Вчера Apple на всемирной конференции для разработчиков WWDC 2021 представила IOS 15 и watchOS8. В новой версии операционной системы добавились функции в приложении FaceTime, обновился показ оповещении, появились новинки в приложениях «Карты», «Погода». В Wallet появилась функция хранения документов, поиск Spotlight научил находить текст на фото, в «Воспоминаниях» в Photos появилась поддержка Apple Music.

В новой операционной системе для смарт-часов появились два вида тренировок. Гаджет сможет измерить частоту сердечных сокращений и интенсивность движений, а во время сна подсчитать количество вдохов-выдохов в минуту.

Татьяна Леухина
ТехнологииIT
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 08:18
    Так все таки Татьяна Леухина: какая память? Если жесткий диск - тогда сейчас 512 гигабайт и будет 1 террабайт? Если оперативная память - то сейчас 512 мега байт и будет 1 гигабайт?
    В каком то из предположений явная ошибка.
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  • Анонимно 08:27
    Сейчас максимальный объем встроенной памяти у iPhone 12 составляет 512 Мб.
    Источник : https://realnoevremya.ru/news/215291-iphone-13-poluchit-rekordnuyu-pamyat-na-terabayt?utm_source=gismeteorvrf , прошлый век ! У китайцев давно уже в Гигабайтах идет исчисление...
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