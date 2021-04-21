Путин поручил сократить выбросы парниковых газов в России

В России накопленный объем чистой эмиссии парниковых газов в предстоящие 30 лет должен быть меньше, чем в Евросоюзе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

Объем вредных выбросов должен быть сокращен на 20% до 2024 года, объявил он.

Фото: kremlin.ru

Глава государства поручил ускорить принятие закона об ответственности предприятий за загрязнение природы, упомянув аварию на «Норникеле».



Все тезисы с выступления Путина перед Федеральным собранием — в онлайн-трансляции «Реального времени».