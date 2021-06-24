В Татарстане за год на 28% выросло число сдаваемых посуточно объектов

В Татарстане за год на 28% выросло число сдаваемых посуточно объектов. Таковы данные аналитиков «Авито.Недвижимость».

Квартиры в республике начали сдавать чаще на 28,4%. При этом арендовать квартиру на сутки стало дороже на 50% по сравнению с июнем 2020-го.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Чуть больше предложений — 28,9% — появилось на посуточную аренду частного дома. В этой категории цены за год в среднем выросли на 20%.

В России в конце апреля спрос на посуточную аренду загородной недвижимости вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Ольга Плешкова