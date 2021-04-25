В Татарстане спрос на краткосрочную аренду загородной недвижимости вырос на 86% в преддверии майских выходных

В России в конце апреля спрос на посуточную аренду загородной недвижимости вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В Татарстане он увеличился на 86%. Такие данные приводят эксперты сервиса «Авито.Недвижимость».

Сильнее всего (в 3,2 раза) в среднем по стране вырос спрос на посуточную аренду таунхаусов. Посуточная аренда дач стала интересовать в 2 раза чаще, домов — в 2,6 раза, коттеджей — в 2,2 раза. В Татарстане в 8 раз вырос спрос на аренду таунхаусов.

Арендой дач в республике стали интересоваться на 25% чаще, чем в прошлом году, арендой домов — на 82%. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом спрос на аренду коттеджей увеличился на 97%.

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Наиболее заметное повышение спроса на аренду загородной недвижимости было зафиксировано в Московской области и Приморском крае — в обоих регионах интересоваться загородной недвижимостью стали в 3,6 раза чаще по сравнению с 2020 годом.

«Реальное время» провело опрос, в котором поинтересовалось у казанцев, чем они планируют заняться в длинные майские выходные.

Татьяна Леухина