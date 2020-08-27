Экс-глава «Туполева» займет должность советника гендиректора «Роскосмоса»

Экс-гендиректор ПАО «Туполев», вице-президент Объединенной авиастроительной корпорации по стратегической и специальной авиации Александр Конюхов назначен советником генерального директора «Роскосмоса». Об этом сообщается в телеграм-канале госкорпорации.

«В качестве советника генерального директора Госкорпорации он будет отвечать за интеграцию предприятий ракетостроения и контролировать ход создания наземной космической инфраструктуры для пилотируемой программы на космодроме Восточный», — информирует «Роскосмос».

Напомним, что об уходе Конюхова с поста гендиректора в «Туполеве» сообщалось в мае текущего года. Его сменил 54-летний выходец из Казани Ронис Шарипов.

