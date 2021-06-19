В казанском метро начали менять светильники

В двух вестибюлях станции метро «Авиастроительная» модернизировали систему освещения. На станциях установили 80 новых светильников, сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Поменяли люминесцентные светильники по просьбе пассажиров, люди просили сделать станции светлыми. После замены на станциях стало светлее на 40%. На самой платформе установили 30 светильников.

Фото: kazantransport.ru

«Было принято решение установить светодиодные светильники. Данные светильники экономят электроэнергию при большом световом потоке. Решение о модернизации системы освещения всей станции «Авиастроительная» руководством предприятия было принято в июне и реализовано за неделю», — рассказал руководитель службы энергохозяйства МУП «Метроэлектротранс» Федор Куянов.

Служба энергохозяйства также заменит светильники на станциях метро «Яшьлек», «Северный вокзал». Полностью завершены работы на станциях «Авиастроительная», «Аметьево», «Козья Слобода», «Площадь Габдуллы Тукая».



Ольга Плешкова