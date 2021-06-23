Путин назвал наркобизнес и киберпреступность угрозами безопасности в мире

Президент России Владимир Путин на открытии Московской конференции по безопасности перечислил мировые угрозы — среди них риски распространения оружия массового уничтожения, наркобизнес, киберпреступность и терроризм.

По его словам, Россия для обеспечения своей безопасности будет совершенствовать армию и вести содержательный диалог со всеми партнерами. При этом страна никогда не забывает об ответственности, которую она несет за безопасность и процветание соседних стран, отметил Путин.

После встречи с президентом США Джо Байденом Путин заявил, что Россия и Штаты начнут консультации по кибербезопасности. Он обратил внимание, что наибольшее количество кибератак в мире совершается из США.