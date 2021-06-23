Инициатива партии «Новые люди» может помочь предпринимателям Татарстана сберечь финансы

Представители малого бизнеса с 1 июля 2021 обязаны работать с использованием кассовых аппаратов. Этого нововведения избежит лишь малая часть самозанятых. Минимум 15 000 руб. стоит необходимое оборудование. Затем необходимо платить за регистрацию и обслуживание. Эти финансы начинающим предпринимателям предстоит найти. Предложение партии «Новые люди» упрощает жизнь малому бизнесу: необходимо на законодательном уровне разрешить использование мобильного приложения вместо онлайн-кассы.

Еще в 2019 году целесообразность идеи приложения отмечал экс-министр экономического развития Максим Орешкин. Но шаги по ее внедрению не были предприняты.

Предприниматель и эксперт партии «Новые люди» Рустам Риянов на своем опыте знает, как важна поддержка предпринимателей: «Мы с коллегами по партии «Новые люди» считаем важным в ближайшее время внести предложение о поправках в законодательство. Сокращение издержек для малого бизнеса входит в наши приоритеты. Мы видим масштабную межведомственную задачу. И готовы за нее взяться».

Замена кассового аппарата на мобильное приложение видится доступной идеей. Услуга «Мой налог» позволит с телефона проводить все необходимые кассовые операции. Никакого дополнительного оборудования и обслуживания. Актуальности добавляют последующие изменения в законодательстве. С 2024 года вводится обязательная маркировка всех видов товаров и услуг. А значит, аналог касс потребуется всем самозанятым без исключения.

«Республика Татарстан в 2021 году занимает восьмое место в рейтинге регионов по вовлеченности населения в малый бизнес. У нас сотни предпринимателей, которые лишь начинают работать. Их надо поддерживать, а не «топить» на старте. Задача правительства — сделать создание собственного бизнеса доступнее. Здесь же другая ситуация. Еще не начав работать, молодой человек должен найти средства на оборудование, которое не является первой необходимостью для его бизнес-идеи», — прокомментировал Рустам Риянов.

Материал подготовлен при поддержке пресс-службы партии «Новые люди»