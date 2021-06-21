В Татарстане до конца июня пройдут проверки такси

Фото: Илья Репин (архив)

На дорогах Татарстана с сегодняшнего дня и до 30 июня проходит профилактическая операция «Такси». Мероприятие направлено на снижение аварийности по вине таксистов, сообщили в УГИБДД МВД по РТ.

Инспекторы Госавтоинспекции проверят, проводится ли перед рейсами медосмотры водителей такси и контроль технического состояния автомобилей. Внимание уделят и наличию у таксистов водительского удостоверения российского образца.

Напомним, 4 июня ГИБДД Казани провело рейд по автобусам и такси. На прошлой неделе в Казани полиция начала проверку после обнаружения в соцсети видео, на котором таксист перевозит женщину в машине с открытой дверью.



Татьяна Демина