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В Татарстане до конца июня пройдут проверки такси

19:12, 21.06.2021
В Татарстане до конца июня пройдут проверки такси
Фото: Илья Репин (архив)

На дорогах Татарстана с сегодняшнего дня и до 30 июня проходит профилактическая операция «Такси». Мероприятие направлено на снижение аварийности по вине таксистов, сообщили в УГИБДД МВД по РТ.

Инспекторы Госавтоинспекции проверят, проводится ли перед рейсами медосмотры водителей такси и контроль технического состояния автомобилей. Внимание уделят и наличию у таксистов водительского удостоверения российского образца.

Напомним, 4 июня ГИБДД Казани провело рейд по автобусам и такси. На прошлой неделе в Казани полиция начала проверку после обнаружения в соцсети видео, на котором таксист перевозит женщину в машине с открытой дверью.

Татьяна Демина
Авто Татарстан
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