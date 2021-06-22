Памфилова считает зарубежную кампанию по дискредитации трехдневного голосования провалившейся

Фото: Ринат Назметдинов

Зарубежная информационная кампания по дискредитации многодневного голосования в России полностью провалена, считает председатель Центризбиркома России Элла Памфилова. Она отметила, что ее организаторам не удалось набрать даже 50 тыс. голосов поддержки.

«Мы опираемся на народ, на мнение общественное, у нас обратная связь», — заявила Памфилова. Она заверила, что ЦИК постарается не давать ни одного повода для дискредитации выборов, которые пройдут в стране в сентябре.

Памфилова обратила внимание, что зарубежные кампании продолжат «наращивать пропагандистскую кампанию». Для этого они используют разного рода фейков, пишет ТАСС.

Напомним, голосование на выборах в Государственную думу пройдет в течение трех дней: с 17 по 19 сентября. Подробнее о том, как все буде организовано, читайте в материале «Реального времени».

Татьяна Демина