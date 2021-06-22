The International 10 вместо Стокгольма может провести Москва

Представители из Москвы и Киева отреагировали о новости, что Швеция не готова предоставить организатору чемпионата по Dota 2 компании Valve условия для проведения TI10. Представители российской Epic Esports Events и украинской WePlay сообщили о готовности поспособствовать проведению The International 10 в Москве и Киеве.



Директор по продуктам Epic Esports Events Марк March3llo Авербух заявил, что уже провел переговоры с представителями Valve и дал гарантии, то столица России может провести мировой чемпионат по Dota 2:

«После сообщения о возможном переносе турнира мы провели ряд срочных переговоров и уведомили компанию Valve, что Москва сможет, если потребуется, принять The International в ранее назначенные даты, обеспечив команды и персонал всем необходимым для комфортного проведения турнира», — приводит слова Авербуха Cybersport.ru.



Ранее Valve на сайте игры объявила, что чемпионат с высокой вероятностью придется проводить не в Стокгольме, как это было запланировано ранее. Причина в том, что руководство скандинавской страны отказалось давать послабления для участников во время пандемии. Из-за этого участники не могут получить визы.