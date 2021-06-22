The International пройдет не в Швеции, а в другой европейской стране

Мировой чемпионат по Dota 2 The International с высокой вероятностью пройдет не в Стокгольме, а в другой европейской стране. Об этом сообщила компания-разработчик Valve на официальном сайте игры.

Причиной является решение властей Швеции не признавать чемпионат элитным спортивным мероприятием, чтобы его участники могли претендовать на визы.

Как утверждают в Valve, организации Visit Stockholm и Stockholm Live уверяли их, что The International 10 будет считаться элитным спортивным мероприятиям и по «ковидным» правилам Швеции будет иметь привилегии в период пандемии.

Однако федерация спорта Швеции так и не признала киберспорт, поэтому правительство не будет содействовать Valve в проведении чемпионата. Министр внутренних дел Швеции также отказал в поддержке мероприятия. Из-за этого игроки и персонал не могут получить визы для въезда в северную страну.

«В течение прошлого года Stockholm Live и Visit Stockholm постоянно уверяли нас, что чемпионат The International получит те же послабления, что и другие проводимые в Швеции спортивные мероприятия.

Но, несмотря на все заверения, две недели назад нам сообщили, что шведская федерация спорта проголосовала против принятия киберспорта в свои ряды», — говорится в сообщении компании.

Valve уже приступили к поискам другой страны в Европе для проведения TI10, если шведское правительство не изменит свое решение и не поможет игрокам с визами. В компании уверены, что найдут запасное место для проведения чемпионата до запланированных сроков. Чемпионат должен стартовать 23 июля.