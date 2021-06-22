Власти проработают вопрос организации мест для вакцинации в отдаленных районах Казани

Фото: Максим Платонов

Вакцину от COVID-19 получили 137 476 казанцев. Мобильные бригады по вакцинации работают около станций метро, также функционируют прививочные пункты в торговых центрах. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

«В поселках проживают 220 тыс. людей, многие отдыхают на каникулах у бабушек, дедушек, для них вакцинацию нужно сделать доступной, чтобы им не приходилось ездить в город», — сказал мэр Казани Ильсур Метшин.

фото: Максим Платонов

В Татарстане от коронавируса вакцинировались 465 215 человек. Об этом сообщили в региональном Минздраве. За сутки прививку получили 7 534 человека. Полностью привиты в Татарстане 347 302 человека.

Алексей Нечаев