Пресс-служба сборной России по футболу выступила с заявлением после вылета с Евро-2020

Пресс-служба сборной России по футболу опубликовала официальное заявление команды после досрочного завершения выступления на чемпионате Европы — 2020. В нем представлены ответы на многочисленные вопросы, которые поступили после вылета российской команды из турнира, и дальнейшие планы сборной.

По возвращении из Дании тренерский штаб во главе со Станиславом Черчесовым провел собрание, где вместе подвели итоги чемпионата Европы. Рулевой сборной поблагодарил всех игроков, а сам разговор прошел в деловом стиле без упреков сторон. После собрания футболисты приступили к отъезду из расположения национальной команды. При этом Черчесов напомнил, что следующий сбор игроков в рамках подготовки к отбору на ЧМ пройдет в августе.

«Многие спрашивают о настроении. Скажем прямо, оно именно такое, каким и должно быть, исходя из итогов выступления на турнире. Все очень сильно переживают, что сборной не удалось выйти из группы.

Два поражения не входили в планы команды, хотя соперники были действительно из категории «топ». У тренерского штаба нет претензий к игрокам в плане самоотдачи — равнодушных на поле не было. Но понятно, что и каждый в отдельности, и команда в целом могла сыграть лучше.

В заключение от имени всех игроков, тренеров, представителей медицинского и административного штаба сборной России мы хотели бы поблагодарить всех за поддержку, которую ощущали не только на стадионах, но и у экранов телевизоров», — сказано в заявлении.

Напомним, сборная России по футболу завершила свои выступления на Евро-2020, заняв четвертое место в группе В. На турнире россияне выиграли один матч из трех и набрали три очка.

После крупного поражения от Дании (1:4) в заключительном матче группового раунда Черчесов не стал подавать в отставку с поста главного тренера сборной России.