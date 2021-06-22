Депутат Госсовета РТ уверен, что соцвыплаты не стимулируют рождаемость

Сами по себе социальные выплаты не стимулируют рождаемость, это делает уверенность в завтрашнем дне. Свое мнение относительно семейного благополучия высказал сегодня во время заседания экспертного клуба «Волга» депутат Госсовета РТ Альмир Михеев.

— А эта уверенность достигается верой в государство и верой в работу правовых механизмов. Проблема сегодняшнего отцовства и материнства совсем не в периодичности и совсем не в размере подачек и выплат каких-то от государства, а в отсутствии надежд», — считает он.



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Также депутат отметил, что «за последние сто лет ни одно поколение россиян не сохранило свои накопления — всегда что-то происходит: либо революция, либо война, все, что угодно, и ни одно поколение не смогло ничего передать своим детям». Он уверен, что именно этот факт стал одной из причин демографических ям в России. Он привел и прогнозные данные, касающиеся рынка труда, согласно которым к 2036 году число трудоспособных граждан по отношению к нетрудоспособным может достичь показателя 9:10.

Выразил он и свое сомнение о необходимости выплат маткапитала и прочих пособий, поскольку они, считает спикер, «не фундамент, а только костыли, а костыли нужны только больным и слабым». Чтобы решить проблемы семей, Михеев считает, что в первую очередь нужно навести порядок в налогообложении, перестать субсидировать экспортные пошлины и усилить антикоррупционную работу:

— Одно только наведение порядка в госзакупках способно дать более 3-х трлн рублей в год.

Рождаемость в Татарстане по итогам первого квартала 2021 года упала: в январе — марте в республике родились 9 502 ребенка, что на 402 меньше, чем за аналогичный период прошлого года.