В Казани сотрудники ДПС нашли нарушителя с помощью соцсетей

Фото: пресс-служба МВД по РТ

Сотрудники полка ДПС ГИБДД по Казани провели мониторинг социальных сетей — они обнаружили фотографию, на которой водитель автомобиля BMW остановился на пешеходном переходе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Оказалось, что машина принадлежит одному из предприятий города. Водителем был 22-летний мужчина из села Осиново Зеленодольского района. Автомобиль он припарковал на улице Гвардейской.

На водителя был составлен административный материал по ст. 12.19 КоАП РФ «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств». Молодой человек признал свою вину.

Алексей Нечаев