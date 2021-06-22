Из-за жары в Зеленодольске приостановила работу паромная переправа
В Зеленодольском районе из-за аномальной жары приостановила работу паромная переправа Зеленодольск — Нижние Вязовые. Из-за жаркой погоды на судне перегревается топливо.
Сегодня днем работу парома приостановили. Завтра проехать на нем можно будет до 10 утра и ближе к вечеру, когда топливо остынет, пишет «Татар-информ».
Паромные переправы в Татарстане работают с конца апреля.
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