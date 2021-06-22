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Из-за жары в Зеленодольске приостановила работу паромная переправа

15:19, 22.06.2021
Из-за жары в Зеленодольске приостановила работу паромная переправа
Фото: vk.com/perepravakazan

В Зеленодольском районе из-за аномальной жары приостановила работу паромная переправа Зеленодольск — Нижние Вязовые. Из-за жаркой погоды на судне перегревается топливо.

Сегодня днем работу парома приостановили. Завтра проехать на нем можно будет до 10 утра и ближе к вечеру, когда топливо остынет, пишет «Татар-информ».

Паромные переправы в Татарстане работают с конца апреля.

Ольга Плешкова
ОбществоИнфраструктура Татарстан
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