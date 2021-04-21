Сегодня в Татарстане начнет работать паромная переправа Аракчино — Верхний Услон
Сегодня, 21 апреля, в Татарстане начнет работать паромная переправа Аракчино — Верхний Услон.
Она будет доступна каждый день с 6.00 до 22.00, уточняется в сообщении в группе переправы в сети «ВКонтакте».
Стоимость билета для пассажиров — 70 рублей. Владельцам автомобилей весом до 10 тон за переправу придется заплатить 250 рублей.
Отметим, в прошлом году паромная переправа Аракчино — Верхний Услон возобновила свою работу 12 мая.
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