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Сегодня в Татарстане начнет работать паромная переправа Аракчино — Верхний Услон

01:29, 21.04.2021
Сегодня в Татарстане начнет работать паромная переправа Аракчино — Верхний Услон
Фото: vk.com/perepravakazan

Сегодня, 21 апреля, в Татарстане начнет работать паромная переправа Аракчино — Верхний Услон.

Она будет доступна каждый день с 6.00 до 22.00, уточняется в сообщении в группе переправы в сети «ВКонтакте».

Стоимость билета для пассажиров — 70 рублей. Владельцам автомобилей весом до 10 тон за переправу придется заплатить 250 рублей.

Отметим, в прошлом году паромная переправа Аракчино — Верхний Услон возобновила свою работу 12 мая.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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