В Казани ночью закроют для движения улицу Тихомирнова и Щербаковский переулок

В Казани ночью закроют для движения улицу Тихомирнова и Щербаковский переулок. Об этом сообщается на сайте исполкома города.

Ограничения будут действовать с 21.00 до 6.00. Они связаны с проведением дорожных работ.

С 24 по 25 июня для движения автомобилей закроют улицу Тихомирнова и Щербаковский переулок в сторону центра от улицы Вишневского до Бутлерова. Объехать можно будет по маршруту Тихомирнова — съезд на Вишневского — Назарбаева — Петербургская — Островского — Салимжанова — прямо до улицы Пушкина.

С 25 по 26 июня будут перекрыты улицы Тихомирнова и Щербаковский переулок, на участке от Бутлерова до Вишневского. Объехать можно тремя способами: Пушкина — Бутлерова — Вишневского; Пушкина — Островского — Назарбаева — Павлюхина — Универсиады; Пушкина — Салимжанова — Павлюхина — Универсиады — Оренбургский тракт.

Также в Казани ограничено движение транспорта и пешеходов по улице Аделя Кутуя.



Ольга Плешкова