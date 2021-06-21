В Казани до конца июня ограничено движение по улице Аделя Кутуя

В Казани ограничено движение транспорта и пешеходов по улице Аделя Кутуя. Это связано с со строительством наружных сетей теплоснабжения.

Закрыт для движения проезд в районе дома №34в по проспекту Альберта Камалеева, сообщается на сайте мэрии города. Ограничение действует до 30 июня.

скриншот/Яндекс.Карты

Напомним, с 23 июня по 3 июля в Казани закроют проезд по улице Маяковского у дома №17 и в месте пересечения с улицей Бутлерова у дома №35.



Татьяна Демина