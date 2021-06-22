Эксперт заверил, что коронавирусом нельзя заразиться, купаясь в водоеме

Эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев заверил, что коронавирусом нельзя заразиться, купаясь в водоеме. Подтверждений, что вирус распространяется через воду, нет.

Лебедев рассказал, что Роспотребнадзор проводил исследование воды на наличие коронавируса. Положительных анализов не было выявлено.

«Таким образом, вода из открытых водоемов не может считаться источником передачи новой коронавирусной инфекции», — передает слова эксперта ТАСС.

По мнению эксперта, заразиться на пляже можно из-за несоблюдения социальной дистанции и пренебрежения мерами индивидуальной защиты.

Ранее в Роспотребнадзоре Татарстана назвали места, где высок риск заражения COVID-19 — это закрытые помещения с массовым скоплением людей, которые не соблюдают меры безопасности.

Ольга Плешкова