Минобразования Татарстана: вузы не могут требовать от абитуриентов вакцинации

Министр образования Татарстана Ильсур Хадиуллин заявил, что вузы не вправе требовать от абитуриентов вакцинации и не допускать их к вступительным испытаниям на основании отсутствия прививки от коронавируса. Об этом он заявил на брифинге

По его словам, законом не предусмотрены подобные меры.

Также он добавил, что подавать документы в приемные комиссии можно очно, однако рекомендуется дистанционно с учетом эпидемиологической ситуации.

При этом Минздрав России рекомендует студентам привиться от коронавируса перед началом учебного года. Желательно это сделать до начала июля, так как иммунитет формируется 42 дня.



В Москве ректоры вузов предложили пускать на занятия только привившихся студентов либо тех, у кого есть справка о наличии антител или документы о противопоказаниях к прививке.



Ольга Плешкова