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Минобразования Татарстана: вузы не могут требовать от абитуриентов вакцинации

11:40, 22.06.2021 1
Минобразования Татарстана: вузы не могут требовать от абитуриентов вакцинации
Фото: mon.tatarstan.ru

Министр образования Татарстана Ильсур Хадиуллин заявил, что вузы не вправе требовать от абитуриентов вакцинации и не допускать их к вступительным испытаниям на основании отсутствия прививки от коронавируса. Об этом он заявил на брифинге

По его словам, законом не предусмотрены подобные меры.

Также он добавил, что подавать документы в приемные комиссии можно очно, однако рекомендуется дистанционно с учетом эпидемиологической ситуации.

При этом Минздрав России рекомендует студентам привиться от коронавируса перед началом учебного года. Желательно это сделать до начала июля, так как иммунитет формируется 42 дня.

В Москве ректоры вузов предложили пускать на занятия только привившихся студентов либо тех, у кого есть справка о наличии антител или документы о противопоказаниях к прививке.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:57
    татары своих неизвестным веществом колоть не позволят! все правильно!
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