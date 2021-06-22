Банк Казани повышает ставку по вкладу!
ООО КБЭР «Банк Казани» запускает новый вклад «Летняя пора» по ставке до 5,75%* годовых.
Вклад «Летняя пора» можно открыть до 1 августа 2021 года включительно на сумму от 50 000 рублей и сроком на шесть месяцев, год или двагода.
Выплата процентов по вкладу сроком 181 день производится в конце срока путем причисления к основной сумме вклада, по вкладам сроком 367 и 730 дней производится ежемесячная выплата процентов на основной счет вклада (с капитализацией процентов).
Напоминаем, что клиенты Банка могут оформитьвклад через Интернет-банк или мобильное приложение.
Все вклады Банка Казани защищены государственной Системой страхования вкладов.
Ознакомиться с условиями вклада «Летняя пора» можно на официальном сайте банка bankofkazan.ruили по бесплатному телефону горячей линии 8-800-77-518-77.
Справка
* Срочный вклад «Летняя пора» в рублях РФ доступен для оформления в офисах и в системе дистанционного банковского обслуживания физических лиц ООО КБЭР «Банк Казани» в период с 07.06.2021 г. по 01.08.2021 г. Срок размещения вклада — 181, 367, 730 дней, минимальная сумма вклада — 50 000 рублей (максимальная сумме вклада не ограничена). Процентная ставка (% годовых): 181 день — 5,25; 367 дней — 5,5; 730 дней — 5,75. Выплата процентов по вкладам сроком 181 день производится в конце срока путем причисления к основной сумме вклада, по вкладам сроком 367 и 730 дней производится ежемесячная выплата процентов на основной счет вклада (с капитализацией процентов). Возможность пополнения и расходные операции не предусмотрены. При досрочном востребовании вклада проценты выплачиваются по ставке вклада «До востребования». В случае, если Вкладчик не требует возврата суммы вклада по истечении срока: — вклад с выплатой процентов в конце срока переоформляется на новый срок на условиях по вкладу «Городской стабильный» на соответствующий срок с выплатой процентов в конце срока, действующих на момент переоформления вклада; — вклад с ежемесячной выплатой процентов переоформляется на новый срок на условиях по вкладу «Городской стабильный» на соответствующий срок с ежемесячной выплатой процентов, действующих на момент переоформления вклада. В случае если на момент истечения срока вклада условия по вкладу «Городской стабильный» не действуют, вклад переоформляется на условиях по вкладу «До востребования». Подробности по телефону 88007751877, на сайте www.bankofkazan.ru и в офисах ООО КБЭР «Банк Казани». Лицензия Банка России №708 от 27.05.2016. ООО КБЭР «Банк Казани».
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