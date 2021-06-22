Банк Казани повышает ставку по вкладу!

ООО КБЭР «Банк Казани» запускает новый вклад «Летняя пора» по ставке до 5,75%* годовых.

Вклад «Летняя пора» можно открыть до 1 августа 2021 года включительно на сумму от 50 000 рублей и сроком на шесть месяцев, год или двагода.

Выплата процентов по вкладу сроком 181 день производится в конце срока путем причисления к основной сумме вклада, по вкладам сроком 367 и 730 дней производится ежемесячная выплата процентов на основной счет вклада (с капитализацией процентов).

Напоминаем, что клиенты Банка могут оформитьвклад через Интернет-банк или мобильное приложение.

Все вклады Банка Казани защищены государственной Системой страхования вкладов.

Ознакомиться с условиями вклада «Летняя пора» можно на официальном сайте банка bankofkazan.ruили по бесплатному телефону горячей линии 8-800-77-518-77.

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