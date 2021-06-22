В Татарстане за сутки коронавирусом заразились 32 человека
За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 32 случая заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердилось 22 153 случая COVID-19.
По данным оперштаба РФ, за минувшие сутки в республике выздоровел 101 человек. Так, общее число выздоровевших в республике достигло 19 743 человек. Умерли за весь период 527 заболевших.
Вчера сообщалось о 31 новом случае COVID-19 в республике.
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