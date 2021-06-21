В Татарстане за сутки зарегистрирован 31 новый случай COVID-19
В Татарстане за последние сутки зарегистрирован 31 новый случай COVID-19. Об этом сообщает федеральный оперштаб.
Всего на 21 июня в республике зарегистрирован 22 121 случай заражения коронавирусом.
Выздоровело за весь период 19 642 человека, в том числе два — за минувшие сутки.
Умерло за весь период 523 человека.
Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым