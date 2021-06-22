Путин заявил, что США организовали госпереворот на Украине в 2014 году

Президент России Владимир Путин заявил, что власти США организовали государственный переворот на Украине в 2014 году. Об этом говорится в тексте статьи для немецкой еженедельной газеты Die Zeit, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства заявил, что многие страны после расширения НАТО были поставлены перед ультиматумом: быть либо с коллективным Западом, либо с Россией.

«Фактически это был ультиматум. К каким последствиям привела такая агрессивная политика, мы видим на примере украинской трагедии 2014 года. Европа активно поддержала антиконституционный вооруженный переворот на Украине. С этого все и началось. Зачем нужно было это делать? Тогда действующий президент Янукович уже согласился со всеми требованиями оппозиции. Зачем США организовали переворот, а страны Европы безвольно его поддержали, спровоцировав раскол в самой Украине и выход Крыма из ее состава?» — говорится в статье.

Государственный переворот на Украине произошел в феврале 2014 года. После смены власти на востоке страны началась гражданская война.

Ольга Плешкова