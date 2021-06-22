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Прокуратура внесла представление исполкому Альметьевска за нападение собак на людей

10:47, 22.06.2021
Прокуратура внесла представление исполкому Альметьевска за нападение собак на людей
Фото: realnoevremya.ru

Альметьевская городская прокуратура внесла в адрес руководителя исполкома города представление об устранении выявленных нарушений законодательства в сфере отлова и содержания бездомных животных, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

В марте 2021 года исполнительный комитет Альметьевского муниципального района и ООО «Спецгрупп+» заключили контракт на оказание услуг по отлову, транспортировке, содержанию, учету и регулированию численности бездомных животных. Но условия контракта в полном объеме не исполнялись, и собаки нападали на местных жителей.

После вынесения представления виновных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

Фото: realnoevremya.ru
Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
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