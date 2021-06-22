В казанском поселке сняли на видео КАМАЗ с трупами собак
В казанском поселке «Мирный» на видео сняли КАМАЗ, груженный трупами собак, информация появилась в соцсетях.
Как сообщил очевидец, в «Зооцентре» поселка трупы животных самосвал сгружает ковшами. На месте всегда отвратительный запах.
«Целый КАМАЗ с горкой собак мертвых. Тухляком все время воняет. Их убивают тут и куда-то увозят», — говорит автор видео.
Маргарита ГоловатенкоПроисшествияОбщество Татарстан
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