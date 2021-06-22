Новости происшествий

09:37 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В казанском поселке сняли на видео КАМАЗ с трупами собак

09:11, 22.06.2021
В казанском поселке сняли на видео КАМАЗ с трупами собак
Фото: кадр видео

В казанском поселке «Мирный» на видео сняли КАМАЗ, груженный трупами собак, информация появилась в соцсетях.

Как сообщил очевидец, в «Зооцентре» поселка трупы животных самосвал сгружает ковшами. На месте всегда отвратительный запах.

«Целый КАМАЗ с горкой собак мертвых. Тухляком все время воняет. Их убивают тут и куда-то увозят», — говорит автор видео.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также