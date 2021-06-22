Черчесов передал привет болельщикам сборной России после вылета из Евро-2020

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов обратился к болельщикам после досрочного вылета команды из чемпионата Европы-2020. Он назвал игру против Дании (1:4) лучшей для российской сборной на турнире.

«Есть стратегический план, который мы выдержали. Все-таки надо сегодня еще посмотреть матч. В плане качества игры и готовности это была наша лучшая игра. Так мы команду и готовили — от матча к матчу, потому что было бы наивно выходить на пик формы к бельгийцам. Мы шли наверх, как планировали.

Но в игре случаются моменты, когда мы не забили два хороших момента, а они из ничего забили. Надо очень спокойно подумать и принимать правильные решения. Всем болельщикам привет. Переживаем. Болельщик имеет право переживать, а мы должны исправлять», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Фото: rfs.ru

Напомним, сборная России по футболу набрала по итогам трех матчей на групповом этапе Евро-2020 три очка. При этом россияне дважды проиграли с крупным счетом Бельгии (0:3) и Дании (1:4), вылетев из турнира досрочно.

После позорного поражения от датчан, капитан сборной России Артем Дзюба извинился перед болельщиками за выступление национальной команды на Евро-2020.