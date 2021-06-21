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Дания открыла счет в матче с Россией на 38-й минуте игры на Евро-2020

22:41, 21.06.2021
Дания открыла счет в матче с Россией на 38-й минуте игры на Евро-2020
Фото: vk.com/euro2020

Сборная Дании по футболу открыла счет в матче с Россией на чемпионате Европы-2020.

На 38-й минуте игры точным ударом издали отметился Миккель Дамсгор, распечатавший Матвея Сафонова. Это был первый удар в створ ворот российской сборной.

Напомним, что в случае поражения Россия может досрочно закончить выступления на турнире. Это произойдет, если Финляндия наберет очки в игре с Бельгией.

СпортФутбол
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