Дания открыла счет в матче с Россией на 38-й минуте игры на Евро-2020
Сборная Дании по футболу открыла счет в матче с Россией на чемпионате Европы-2020.
На 38-й минуте игры точным ударом издали отметился Миккель Дамсгор, распечатавший Матвея Сафонова. Это был первый удар в створ ворот российской сборной.
Напомним, что в случае поражения Россия может досрочно закончить выступления на турнире. Это произойдет, если Финляндия наберет очки в игре с Бельгией.СпортФутбол
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