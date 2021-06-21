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Синоптики предупредили о грозах и сильном ветре в Татарстане ночью

21:39, 21.06.2021
Синоптики предупредили о грозах и сильном ветре в Татарстане ночью
Фото: pixabay.com

Гидрометцентр Татарстана выпустил предупреждение об ухудшении погодных условий.

Вечером 21 июня и в первой половине ночи 22 июня по Татарстану (преимущественно в северо-восточных районах) ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра 15—20 м/с, локально град.

Завтра, 22 июня, сохранится жаркая солнечная погода без осадков. Ночью минимальная температура составит 15..20 ˚С, днем жара будет держаться на уровне 30..35 ˚С.

Алексей Нечаев
Общество Татарстан
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