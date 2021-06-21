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Украина проиграла Австрии в матче Евро-2020 и заняла третье место в группе С

20:52, 21.06.2021
Украина проиграла Австрии в матче Евро-2020 и заняла третье место в группе С
Фото: vk.com/euro2020

Сборная Украины проиграла команде Австрии (0:1) в заключительном матче группового раунда чемпионата Европы-2020 по футболу.

Решающим стал гол, забитый Кристофом Баумгартнером на 22-й минуте встречи.

После этого поражения в активе сборной Австрии стало шесть набранных очков. Австрийцы заняли по итогам группового раунда второе место и впервые в истории вышли в плей-офф чемпионата Европы.

Украина заняла третье место с тремя очками и рискует вылететь из турнира.

СпортФутбол
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