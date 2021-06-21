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«Рубин» получил свыше 600 резюме на работу SMM-специалистом клуба

15:31, 21.06.2021
«Рубин» получил свыше 600 резюме на работу SMM-специалистом клуба
Фото: rubin-kazan.ru

«Рубин» получил свыше 600 откликов на вакансию SMM-специалистом клуба. Об этом сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, всего в клуб поступило 660 резюме от желающих стать сотрудником казанской команды. Поток откликов начал идти после публикации женой владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой поста в телеграме, где она предлагала взять ее на работу в «Рубин» SMM-специалистом.

В ответ на этот пост казанский клуб предложил Зареме возглавить сразу две должности.

Отметим, что опубликованная на специализированных сайтах по поиску работы вакансия SMM-специалиста «Рубина» предполагает зарплату в размере от 40 тысяч рублей.

СпортФутбол
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