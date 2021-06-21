«Рубин» получил свыше 600 резюме на работу SMM-специалистом клуба

«Рубин» получил свыше 600 откликов на вакансию SMM-специалистом клуба. Об этом сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, всего в клуб поступило 660 резюме от желающих стать сотрудником казанской команды. Поток откликов начал идти после публикации женой владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой поста в телеграме, где она предлагала взять ее на работу в «Рубин» SMM-специалистом.

В ответ на этот пост казанский клуб предложил Зареме возглавить сразу две должности.

Уважаемая, Зарема!



Готовы взять вас вне конкурса не только на должность SMM, но и даже принять в совет директоров, которого у нас, правда, нет, однако ради такого дела мы готовы его создать! pic.twitter.com/YR8QWRLlkl — «Рубин» Казань (@fcrk) June 18, 2021

Отметим, что опубликованная на специализированных сайтах по поиску работы вакансия SMM-специалиста «Рубина» предполагает зарплату в размере от 40 тысяч рублей.