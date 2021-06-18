«Рубин» предложил жене Федуна Зареме Салиховой занять две должности в клубе

«Рубин» обратился к жене владельца «Спартака» Леонида Федуна Зареме Салиховой с предложением занять две должности в клубе. Казанцы ответили на реакцию Салиховой к записи о поиске нового эсэмэмщика для казанской команды.

«Уважаемая, Зарема! Готовы взять вас вне конкурса не только на должность SMM, но и даже принять в совет директоров, которого у нас, правда, нет, однако ради такого дела мы готовы его создать», — сообщается в заявлении казанцев в «Твиттере».

Уважаемая, Зарема!



Готовы взять вас вне конкурса не только на должность SMM, но и даже принять в совет директоров, которого у нас, правда, нет, однако ради такого дела мы готовы его создать! pic.twitter.com/YR8QWRLlkl — «Рубин» Казань (@fcrk) June 18, 2021

Салихова вышла из совета директоров «Спартака» в конце мая 2021 года. После этого она создала свой телеграм-канал, в котором делится подробностями работы клуба.

«Рубин» в июне объявил об уходе эсэмэмщика клуба в «Спартак». Салихова в ответ на это заявила, что «красно-белые» давно имели интерес к сотруднику казанцев.

Напомним, ранее «Рубин» начал подготовку к следующему сезону. Свой первый тренировочный сбор команда проведет на клубной базе в Казани. Новый сезон РПЛ казанцы начнут домашним матчем против московского «Спартака».