В Казани на жаре в машине заперли собаку

В соцсетях обсуждают поступок владельца собаки, оставившего животное в жару в запертом автомобиле. Фото произошедшего опубликовано в тататарстанских пабликах.

«На Амирхана на стоянке Леруа Мерлен в такую жару оставили собаку в машине. Бедная, скулила на всю парковку, без слез не взглянешь. Хозяев бы посадить в эту консервную банку без воды и посмотреть, как скулить начнут», — подписал фото автор.

В комментариях люди возмущены таким поступком, ведь животное могло погибнуть.

«Чем люди думают, когда оставляют животных в машине? Под таким пеклом можно готовить яичницу», — пишет Элианора Балиноровна.

«Бедная, никто из защитить не может. Люди такие жестокие, это же их питомец», — написала Ралия Равильевна.

Отметим, что по данным Гидрометцентра Татарстана 20 июня в Казани стояла жара до +32 градусов.

Ольга Плешкова