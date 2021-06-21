В Казани на жаре в машине заперли собаку
В соцсетях обсуждают поступок владельца собаки, оставившего животное в жару в запертом автомобиле. Фото произошедшего опубликовано в тататарстанских пабликах.
«На Амирхана на стоянке Леруа Мерлен в такую жару оставили собаку в машине. Бедная, скулила на всю парковку, без слез не взглянешь. Хозяев бы посадить в эту консервную банку без воды и посмотреть, как скулить начнут», — подписал фото автор.
В комментариях люди возмущены таким поступком, ведь животное могло погибнуть.
«Чем люди думают, когда оставляют животных в машине? Под таким пеклом можно готовить яичницу», — пишет Элианора Балиноровна.
«Бедная, никто из защитить не может. Люди такие жестокие, это же их питомец», — написала Ралия Равильевна.
Отметим, что по данным Гидрометцентра Татарстана 20 июня в Казани стояла жара до +32 градусов.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым