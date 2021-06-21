Сегодня в Татарстане ожидается до +33 градусов

В понедельник, 21 июня, в Татарстане ожидается переменная облачность. Существенных осадков не прогнозируется.

Ветер западный, юго-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от +28 до +33 градусов. В Казани синоптики прогнозируют от +30 до +33 градусов, в Набережных Челнах — от +28°С до +30°С.

Как рассказал завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев, погода на протяжении трех летних месяцев на территории Татарстана ожидается в пределах нормы — и температура, и осадки.



Татьяна Демина