Сегодня в Татарстане ожидается до +33 градусов
В понедельник, 21 июня, в Татарстане ожидается переменная облачность. Существенных осадков не прогнозируется.
Ветер западный, юго-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Днем температура воздуха составит от +28 до +33 градусов. В Казани синоптики прогнозируют от +30 до +33 градусов, в Набережных Челнах — от +28°С до +30°С.
Как рассказал завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев, погода на протяжении трех летних месяцев на территории Татарстана ожидается в пределах нормы — и температура, и осадки.
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