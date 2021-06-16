Путин о санкциях: нельзя предположить, что еще придумают конгрессмены

В Женеве после переговоров российского и американского лидеров прошла пресс-конференция президента РФ Владимира Путина.

Путин рассказал, что все действия по ухудшению отношений РФ и США инициировались Вашингтоном. Также он добавил, нельзя предположить, что еще придумают конгрессмены.

США объявили о введении новых санкций в апреле. Среди ограничительных мер: высылка десяти сотрудников дипмиссии РФ в Вашингтоне, санкции против 16 организаций и 16 физлиц, которых связывают с приписываемым России вмешательством в выборы США.

Сегодня Путин заявил, что встреча с Джо Байденом прошла успешно и стороны договорились вернуть послов, а сроки выполнения договоренности — технический вопрос.

