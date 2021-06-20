В Казани локализовали разлив топлива в акватории Волги — он случился из-за утонувшего судна
В Казани в районе улицы Магистральной в акватории Волги локализовали разлив топлива, образовавшийся из-за затонувшего судна. Его площадь составила 200 кв. метров.
«Развернули 100 м бонового заграждения — распространение остановлено!», — сообщили в ПАСФ «РегионСпас».
Работы по ликвидации разлива проведет собственник затонувшего судна. Нефтепродукты откачивали с поверхности воды вакуумными установками.
В Минэкологии Татарстана и ГУ МЧС РФ по РТ не смогли прокомментировать «Реальному времени» инцидент и направили в Росприроднадзор.
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