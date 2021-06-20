В Казани затонуло судно: топливо вылилось в Волгу

В Казани затонуло судно, в результате чего топливо вылилось в акваторию реки Волга. Об этом сообщили в ПАСФ РегионСпас.

«В районе улица Магистральная в городе Казань затонуло судно, происходит вылив топлива в акваторию реки Волга, объем и площадь розлива уточняются!» — гласит сообщение.

Спасатели приняли решение о локализации разлива. Нефтепродукты откачивают с поверхности воды вакуумными установками.

В Минэкологии Татарстана и МЧС РТ не смогли прокомментировать инцидент и направили в Росприроднадзор.

«Реальное время» сообщало, что рядом с селом Атабаево Лаишевского района Татарстана на мель села баржа.



Ольга Плкшкова