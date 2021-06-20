Юрист объяснил, можно ли по закону уволить невакцинированного сотрудника

Работодатель не имеет права увольнять сотрудника, который отказывается вакцинироваться. Но если местный санитарный врач региона выпустил постановление об обязательной вакцинации работников определенной сферы (например, услуг), то работодатели из этой сферы должны отстранить от работы сотрудников, которые не хотят делать прививку.

Об этом рассказал в интервью «Реальному времени» юрист Анатолий Чиквин.

— Если сотрудник отказывается делать прививку — это его право. Но работодатель просто ОБЯЗАН отстранить его от работы, если ее выполнение связано с риском заразить других. При отстранении от работы заработная плата не выплачивается (в соответствии со ст. 76 ТК РФ). Уволить, лишить премии, наложить взыскание — все эти вещи с антипрививочником сделать не смогут. Но отстранение от работы будет длиться в этом случае до тех пор, пока нарушение не будет устранено (то есть пока человек все-таки не пойдет и не вакцинируется).

Напомним, на днях глава Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина сообщила, что не исключает введения обязательной вакцинациии в нашей республике.

— При ухудшении эпидобстановки и сохранении низких темпов вакцинации я не исключаю принятия решения об обязательности вакцинации, особенно для отдельных профессиональных групп, как это уже сделали другие регионы, — сказала главный санитарный врач Татарстана.



Людмила Губаева